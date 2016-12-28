Радикалы в Одессе не дают людям возлагать цветы в память о жертвах крушения Ту-154

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Радикалы из запрещенной в России организации "Правый сектор" не дают жителям Одессы возлагать цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 возле Генерального консульства РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Генконсульстве.

"Группа людей из "Правого сектора" вновь пыталась помешать жителям Одессы, которые по-прежнему несут цветы к зданию Генконсульства, выразить свои соболезнования в связи с трагедией", - сказал собеседник агентства. По его информации, радикалы открыто не пускали людей, угрожали им. В Генконсульстве также подчеркнули, что правоохранители по-прежнему бездействуют.

Накануне группа радикалов из "Правого сектора" совершила акт вандализма возле здания Генерального консульства России в Одессе, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ. По данным Генконсульства, они также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказываниями.

Как подчеркнули в Генконсульстве, радикалы чувствовали себя безнаказанно, а Нацполиция Украины не отреагировала должным образом на эти хулиганские действия.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России с Новым годом.