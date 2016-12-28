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В Раде зарегистрирован закон о господдержке русского языка

Международная панорама
28 декабря, 20:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, декабря. /ТАСС
Автором инициативы является депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий
Материал из 1 страницы
© Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Законопроект о государственной поддержке и защите русского языка и языков национальных меньшинств на Украине, автором которого является депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, зарегистрирован в Верховной раде.

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Проектом закона предлагается в 2017-2020 годах за счет государственного бюджета поддержать меры по развитию и популяризации русского языка, других языков национальных меньшинств. Законопроект предусматривает "создание и обеспечение работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка и языков нацменьшинств, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой и книгами языков нацменьшинств, организацию радио - и телепередач, публикаций". Речь также идет о снижении стоимости печатной продукции, созданной на русском языке, других языках национальных меньшинств, "путем налогового, тарифного, таможенного регулирования". Средства на финансирование этих мероприятий должны прописываться в государственном и местных бюджетах.

Евгений Балицкий был избран депутатом по избирательному округу в городе Мелитополь Запорожской области. Ранее был членом Партии регионов.

Русский язык имеет статус регионального

Закон о языках, который окрестили как закон "Кивалова-Колесниченко" (экс-депутаты от Партии регионов), Рада приняла 3 июня 2012 года. Документ тогда стал одним из самых громких политических событий в стране. Принятие закона сопровождалось акциями протеста, блокированием парламентской трибуны и драками в сессионном зале.

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Националисты утверждали, что документ направлен на русификацию Украины, несет угрозу государственности и является шагом к внедрению официального статуса русского языка.

В соответствии с документом русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения. По официальным данным, русский язык должны были получить статус регионального в 13 из 27 областей. Закон вступил в силу 10 августа.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская область), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Националисты против

Однако сразу же после государственного переворота в стране, 24 февраля 2014 года, Верховная рада по инициативе депутатов от националистической партии "Свобода" проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики". Исполняющий обязанности президента, председатель Верховной рады Александр Турчинов отказался тогда подписывать решение об отмене закона, мотивируя это необходимостью принять новый закон о языковой политике. Таким образом, официально прежний закон о языковой политике не был отменен.

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В июле 2014 года 57 депутатов, в основном от политических сил националистического толка, направили в конституционный суд (КС) представление о его отмене с формулировкой "в связи с несоответствием его положений конституции Украины".

Сейчас КС рассматривает данное представление в закрытом режиме. Перед этим в ходе устного слушания большинство выступающих высказались за отмену закона. Свидетели по данному делу утверждают, что документ был принят Верховной радой с нарушениями регламента, а некоторые статьи закона противоречат конституции. Многие эксперты считают, что попытка отменить закон о языках несет риск дестабилизации страны.

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