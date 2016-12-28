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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции

Международная панорама
28 декабря, 21:28 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Более года назад еженедельник также опубликовал рисунки на тему о крушении российского самолета в Египте
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© Артур Лебедев/ТАСС

ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией.

Последний номер уходящего года, появившийся в продаже, содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

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В колонке с карикатурами на разные темы Charlie Hebdo размещает рисунок, посвященный катастрофе Ту-154 под Сочи, на борту которого находились, в том числе, музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. На нем изображен в черно-белых тонах пассажирский самолет, падающий вертикально вниз. Картинка сопровождается комиксом с изображением поющего по нотам человека в российской военной форме. "Аааа", - такая реплика приписана персонажу. "Репертуар Хора Красной армии расширяется", - гласит комментарий к рисунку.

Еще одна большая карикатура на российскую тематику размещена в рубрике "Шарли у огонька". "Турция: российский посол убит посреди вернисажа", - так озаглавлено изображение, центральным элементом композиции которого является фигура человека, по всей очевидности, олицетворяющего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

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Charlie Hebdo уже не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией. Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании "Когалымавиа", которое унесло жизни 224 человек. Данная публикация вызвала резкий протест со стороны России.

Реагируя на возникшую полемику, МИД Франции заявил, что руководство республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение. В октябре этого года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.

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