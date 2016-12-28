МИД Польши направил РФ ноту в связи с заявлениями вокруг крушения под Смоленском

ВАРШАВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши направило российской стороне ноту с требованием безотлагательно передать польской стороне неизвестные республике записи из кабины разбившегося под Смоленском Ту-154М. Об этом сообщило Польское агентство печати.

"27 декабря посольство Польши в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит безотлагательно передать неизвестные ранее Польше фрагменты записей переговоров в кабине президентского самолета Ту-154 за несколько секунд до крушения по Смоленском в 2010 году", - информировало ведомство, пояснив, что эта просьба связана с заявлением президента РФ Владимира Путина 23 декабря. Кроме этого МИД вновь обратился с просьбой передать Польше обломки лайнера.

Посольство России в Польше назвало безосновательными требования министерства национальной обороны республики предоставить якобы неизвестные Варшаве стенограммы из кабины разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М. Соответствующее заявление распространило в среду на своем официальном сайте российское дипломатическое представительство.

"В своем комментарии насчет "смоленской" авиакатастрофы президент России предельно четко расставил все акценты. Картина трагедии в свое время была восстановлена Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и польской Комиссией по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Она хорошо известна, в том числе польской стороне. В частности, не секрет, что одним из злополучных факторов стало присутствие в кабине разбившегося Ту-154М посторонних лиц, которые оказывали давление на пилотов в критический момент", - подчеркивается в заявлении.

"Нет никаких оснований для утверждений о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее не известная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает. Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы. Расшифровка переговоров пилотов неоднократно публиковалась как официально - с польской стороны, так и в польских средствах массовой информации. Ее легко можно найти в Интернете", - напомнило посольство, указав, что "речь не идет о чем-то новом".

"В отношении передачи польской стороне обломков самолета - нет смысла в очередной раз объяснять, почему обломки необходимы российским следователям, пока в России идут следственные действия. Важно, однако, вновь разъяснить, в первую очередь польской общественности, для которой этот вопрос так чувствителен, что польским следователям никоим образом не ограничивается и никогда не ограничивался доступ к этим обломкам, они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними", - заверили в дипломатическом представительстве.