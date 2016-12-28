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Адвокат: обвиняя Януковича в измене, ГПУ фактически признает незаконность его смещения

Международная панорама
28 декабря, 22:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, декабря. /ТАСС
Основанием для обвинения Виктора Януковича служит его письма от 1 марта 2014 года, хотя закон о самоустранении президента был принят 22 февраля 2014 года, подчеркнул правозащитник
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Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Обвинение экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, выдвинутое Генпрокуратурой (ГПУ) страны, означает признание незаконности его смещения и, соответственно, незаконности нынешней власти. На это указал адвокат Виталий Сердюк, комментируя ТАСС открытие уголовного дела против Януковича по обвинению в государственной измене.

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По словам защитника, основанием для обвинения Януковича в госизмене служит его письмо от 1 марта 2014 года, в котором он в качестве президента якобы просит президента России ввести войска для обеспечения общественного порядка на фоне кровавых событий на "майдане". Тем самым, считает Сердюк, ГПУ признает, что на самом деле считает Януковича действующим президентом даже после принятия закона о самоустранении президента от 22 февраля 2014 года, когда обязанности главы государства уже исполнял Турчинов.

"Юрий Луценко фактически признал наличие у Виктора Януковича по состоянию на 1 марта 2014 года действующего статуса президента Украины. Об этом прямо указано в ходатайстве ГПУ о проведении специального досудебного расследования. Если бы это было не так, то Генпрокуратура в рамках этого производства не могла бы обвинять Януковича в госизмене, поскольку в таком случае действия, которые инкриминируются Януковичу, следовало бы квалифицировать как подделку документов", - подчеркнул Сердюк.

При этом он указал, что в случае, если Янукович после 22 февраля юридически был в статусе президента, временная власть в лице Турчинова оказывается незаконной.

Сердюк уверен в том, что после 22 февраля 2014 года полномочия Виктора Януковича как президента Украины не были прекращены. "Это следует как из положений статьи 106 Конституции Украины, которая дает исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий президента, так и в тексте самого постановления Верховной Рады от 22 февраля 2014 года, где ничего не сказано о прекращении полномочий Виктора Януковича", - пояснил он.

По мнению Сердюка, все эти обстоятельства должны быть официально положены на бумагу в рамках видеодопроса Януковича, который требует провести его защита по делу о госизмене.

В компетенции Конституционного суда

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Адвокат также считает, что решение вопроса о наличии статуса президента у Виктора Януковича после того, как Верховная рада 22 февраля 2014 года заявила о его самоустранении, и до момента избрания нового главы государства находится исключительно в компетенции Конституционного суда Украины.

22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая 2014 года. Тогда же исполняющим обязанности президента Украины был назначен Александр Турчинов (ныне - глава Совета национальной безопасности и обороны Украины), а победу на майских выборах одержал Петр Порошенко.

Дело о госизмене

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября во время судебного заседания по делу сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в преступлениях против участников "майдана", зачитал уведомление об открытии уголовного дела против Януковича, которого он обвинил в государственной измене.

Защита Януковича просит разрешить его допрос по этому делу в режиме видеосвязи. Однако Печерский районный суд Киева отказал в этой просьбе. Адвокат экс-президента заявил, что будет инициировать уголовное дело по факту нарушения права его подзащитного на защиту.

В Печерском районном суде Киева в течение нескольких последних дней рассматривалось ходатайство следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о госизмене. В настоящий момент рассмотрение этого ходатайства перенесено на неопределенный срок.

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