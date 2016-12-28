СМИ: генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить Нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции вызывать на допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает Десятый канал израильского телевидения.
"Мандельблит подтвердил, что Нетаньяху вызвали в рамках расследования уголовного дела", - сообщает телеканал.
По его данным, "время для проведения следственных действий будет уточнено в ближайшие дни". "Премьер будет допрошен в связи с двумя расследованиями - основным и второстепенным", - указывает телевидение, не сообщая, о каких делах идет речь.
Вместе с тем, известно, что 23 ноября Мандельблит отдал распоряжение полиции начать доследственную проверку приобретения Израилем подводных лодок в Германии. Как сообщила тогда газета "Гаарец", проверка в отношении "дела подлодок" была начата после того, как полиция получила новую информацию в рамках не относящихся к делу событий.