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Помощник Обамы: Белый дом рассчитывал на еще большую шумиху вокруг хакерских атак в США

Международная панорама
28 декабря, 22:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс назвала это "упущенной возможностью"
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ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом рассчитывал, что пресса США раздует еще больший скандал вокруг хакерских атак, приписываемых России. Помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс признала это в опубликованном в среду интервью сетевому изданию BuzzFeed.

"Оглядываясь назад, это была упущенная возможность", - сказала она. "Тот факт, что они (СМИ США) не фокусировались на данном вопросе в той степени, какой мы ожидали и в какой следовало бы, - это вопрос, над которым, по-моему, прессе следует поразмышлять", - добавила Райс.

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Она выразила мнение, что сам факт атак был важнее содержания той информации, которая благодаря им раскрывалась. "Что пресса не уделяла этому заслуженного устойчивого внимания, а между тем продолжала уделять большое внимание "продукции" хакеров (т.е. тому, что они оглашали, - прим. ТАСС), по-моему, должно нас всех тревожить и заставлять задуматься", - сказала помощник президента США.

Перед выборами Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США подвергся электронному взлому. В результате в прессу попала, в частности, информация о том, что партийное начальство демократов подыгрывало своему фавориту Хиллари Клинтон во внутрипартийной борьбе с сенатором Берни Сандерсом. Вспыхнул скандал, в результате которого, в частности, председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц пришлось уйти в отставку.

Клинтон сразу стала обвинять в хакерских атаках Россию, пытаясь таким образом очернить своего соперника-республиканца Дональда Трампа, якобы чрезмерно симпатизирующего Москве. Вслед за ней такую же линию стали проводить и Белый дом, и разведка США. И Трамп, и Россия всегда отвергали подобные инсинуации как совершенно безосновательные и призванные лишь отвлечь внимание от содержания утечек. Всеобщие выборы Клинтон в итоге проиграла, избранным президентом США стал Трамп.

Теперь Райс по существу признала, что "антироссийская карта" разыгрывалась сознательно и целенаправленно. А на вопрос о том, какие могут быть приняты против России "ответные меры", которыми президент США Барак Обама грозил по итогам расследования хакерских атак, она сказала, что США "ответят целесообразно и сами выберут время и место". "Ответ будет целесообразным, и просто тот факт, что нет громкого "выхлопа", еще не означает, что мы не сделали того, что следует", - добавила она.

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