Маккейн назвал бессмысленной тирадой выступление Керри по ближневосточному урегулированию

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Председатель комитета сената Конгресса США по делам Вооруженных сил Джон Маккейн назвал в среду "бессмысленной тирадой" полуторачасовое выступление госсекретаря Джона Керри, посвященное палестино-израильскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой законодателя.

"Сегодняшняя речь госсекретаря Керри речи в лучшем случае была бессмысленной тирадой, произнесенной на исходе дней уходящей администрации. В худшем - еще один опасный выпад, который способствует дальнейшей дипломатической изоляции Израиля, а также придаст смелости его врагам", - считает сенатор.

Он подчеркнул, что достижение мира не зависит ни от Керри, ни от президента США Барака Обамы, ни от Вашингтона, ни от ООН. "От самих израильтян и палестинцев зависит проведение мирных переговоров", - отметил Маккейн. Законодатель указал, что поддерживает мирное сосуществование Палестины и Израиля по принципу "два государства для двух народов", но, по его мнению, "сейчас это решение просто невозможно, потому что у Израиля нет надежного партнера для заключения мирного договора".

"Нет, когда Израилю отказывают в праве на существование, и он находится под угрозой. Нет, когда (палестинское движение) ХАМАС и (шиитская партия) "Хезболлах" продолжают смертоносные ракетные удары. Нет, когда палестинские лидеры терпимо относятся или даже восхваляют теракты против мирных граждан Израиля, которые совершают палестинцы", - заключил сенатор.

Совбез ООН 23 декабря принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран-членов СБ. Делегация США не отреагировала на призывы еврейского государства заблокировать текст и воздержалась при голосовании. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН. В своей речи Керри попытался объяснить решение США воздержаться при голосовании.