Франция поддержала призыв США к созданию двух государств для Израиля и Палестины

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ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция поддерживает призыв госсекретаря США Джона Керри к скорейшей реализации принципа "два государства для двух народов" применительно к Израилю и Палестине. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Марк Эйро, комментируя пространное заявление Керри по вопросу ближневосточного урегулирования.
"Я приветствую ясное, смелое и полное ответственности выступление Джона Керри в пользу мира на Ближнем Востоке и решения о двух государствах - Израиле и Палестине, живущих бок о бок в мире и безопасности", - говорится в официальном заявлении Эйро.
Как подчеркнул министр, "Франция разделяет убежденность американского государственного секретаря в необходимости и неотложности реализации этого решения о двух государствах". "Именно потому, что Франция также констатирует постепенное угасание возможности этого решения, она выступила с инициативой принять у себя в июне первую международную конференцию (по ближневосточному урегулированию) и она вновь примет своих партнеров в Париже 15 января следующего года", - указал он.
В Париже, добавил глава французской дипломатии, готовы содействовать воплощению предложений, озвученных Керри. "Многие из идей, высказанных Джоном Керри, являются полезными и необходимыми напоминаниями, нужными для того, чтобы добиться продвижения дела мира в этом регионе, пережившем столько испытаний. Как и всегда, Франция готова внести в это свой вклад", - заключил Жан-Марк Эйро.