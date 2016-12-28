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Франция поддержала призыв США к созданию двух государств для Израиля и Палестины

Международная панорама
28 декабря, 23:22 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Республика выступила с инициативой принять у себя в июне первую международную конференцию по ближневосточному урегулированию
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ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция поддерживает призыв госсекретаря США Джона Керри к скорейшей реализации принципа "два государства для двух народов" применительно к Израилю и Палестине. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Марк Эйро, комментируя пространное заявление Керри по вопросу ближневосточного урегулирования.

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"Я приветствую ясное, смелое и полное ответственности выступление Джона Керри в пользу мира на Ближнем Востоке и решения о двух государствах - Израиле и Палестине, живущих бок о бок в мире и безопасности", - говорится в официальном заявлении Эйро.

Как подчеркнул министр, "Франция разделяет убежденность американского государственного секретаря в необходимости и неотложности реализации этого решения о двух государствах". "Именно потому, что Франция также констатирует постепенное угасание возможности этого решения, она выступила с инициативой принять у себя в июне первую международную конференцию (по ближневосточному урегулированию) и она вновь примет своих партнеров в Париже 15 января следующего года", - указал он.

В Париже, добавил глава французской дипломатии, готовы содействовать воплощению предложений, озвученных Керри. "Многие из идей, высказанных Джоном Керри, являются полезными и необходимыми напоминаниями, нужными для того, чтобы добиться продвижения дела мира в этом регионе, пережившем столько испытаний. Как и всегда, Франция готова внести в это свой вклад", - заключил Жан-Марк Эйро.

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Персоны
Керри, Джон Эйро, Жан-Марк
Страны
США Франция Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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