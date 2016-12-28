СБУ завела уголовное дело в отношении газеты Русского культурного центра во Львове

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по подозрению в разжигании межнациональной ненависти в отношении газеты "Русский Вестник", издаваемой Русским культурным центром во Львове. Об этом порталу ZIK сообщила пресс-секретарь регионального управления ведомства Мирослава Клячкивская.

По ее словам, ходатайство о проверке содержания газеты поступило из Львовского областного совета, после чего была проведена первичная экспертиза, которая усмотрела в публикациях признаки уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Клячкивская отметила, что материалы будут направлены в Нацполицию для проведения последующего досудебного расследования.

На текущий момент газета "Русский вестник" пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Как сообщается на сайте издания, общенациональная общественно-политическая газета "Русский Вестник" издается с января 1991 года и выходит один раз в две недели. Информация, публикуемая в газете, проходит "через призму возрождения русского национального самосознания, а значит возрождения роли Русской православной церкви в обществе". Учредителями газеты являются Международный фонд славянской письменности и культуры, Благотворительный фонд поддержки православных программ "Славия" и ООО "Гефест".

В октябре Львовский областной совет принял решение выселить Русский культурный центр во Львове из занимаемого им помещения на улице Короленко. В ответ на это представители русской общины во Львове обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о защите от произвола депутатов и чиновников. Соответствующие письма также были направлены городскому и областному руководству. Однако 8 декабря Хозяйственный суд Львовской области постановил в принудительном порядке выселить Русский культурный центр из здания.