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Американский эксперт назвал ансамбль имени Александрова благородным и интеллигентным

Международная панорама
29 декабря, 0:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Профессор музыкологии Принстонского университета Саймон Моррисон считает, что наследие коллектива "ассоциируется с величайшими достижениями Советского Союза"
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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Творческое наследие ансамбля имени Александрова "ассоциируется с величайшими достижениями Советского Союза". Такое мнение высказал в среду в интервью газете The New York Times профессор музыкологии Принстонского университета Саймон Моррисон, комментируя авиакатастрофу под Сочи, в которой погибли артисты этого известного во всем мире исполнительского коллектива.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

По его словам, ансамбль Александрова "благороден и интеллигентен, и его наследие ассоциируется с величайшими достижениями Советского Союза". "Он воплощал высочайшие моральные ценности и он, возможно, наиболее известен исполнением традиционных любимых произведений, таких как "Песня волжских бурлаков", неизбежная "Калинка", а также использованием традиционных инструментов, таких как балалайка и баян, - отметил профессор. - Произведения в исполнении этого коллектива постоянно включали в радиопередачи, они повсеместно исполнялись в праздничные дни и запомнились слушателям".

Как отметил профессор, серьезная музыка советского периода "вобрала в себя печальный романтизм Чайковского, пионерские марши, что-то почерпнула из Бетховена, из народных песен". "Именно таким, по словам моих коллег, рожденных в советский период, является рецепт социалистического реализма, - продолжал он. - Хоровое исполнение произведений ансамблем имени Александрова было ярким, отточенным, создавало гармонию единства..."

По словам профессора Моррисона, ансамбль имени Александрова "уникален и имеет богатую историю". "Они совершали турне по странам в сфере советского влияния и даже за его пределами и стремились демонстрировать как высокую мораль и приличие, так и патриотизм, - добавил он. - Их участие в мероприятиях добавляло духовности".

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