Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: Трамп считает, что передача властных полномочий проходит гладко

Международная панорама
29 декабря, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ранее магнат в своем Twitter заявил, что недоволен действиями Барака Обамы и нынешней администрации по передаче власти
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп опроверг ранее опубликованное им высказывание в сети микробогов Twitter, в котором он выразил недовольство шагами действующего главы государства по передаче властных полномочий, и заявил, что передача власти проходит "гладко". Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP)

Смотрите также
Избранный президент США Дональд Трамп и действующий президент США Барак Обама
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем

На просьбы журналистов прокомментировать ход передачи власти, Трамп ответил: "Я думаю очень, очень гладко. Это очень хорошо. Вы так не думаете?", - приводит агентство слова республиканца.

В среду Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, написал на своей странице в Twitter, что недоволен действиями Барака Обамы и нынешней администрации по передаче власти, которые привели, в том числе, к потере добрых отношений с Израилем. "Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы - прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти - (но) нет", - написал Трамп.

"Мы не можем продолжать терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением. Раньше они были большими друзьями США, но не теперь. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (резолюция СБ ООН - прим. ТАСС)! Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!" - добавил избранный президент США.

В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе Иерусалима заблокировать текст.

Ранее Трамп призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции и наложить на нее вето. Избранный президент подчеркивал, что мира между израильтянами и палестинцами можно достигнуть только путем прямых переговоров сторон. Принятая же резолюция, по его словам, ставит Иерусалим "в очень плохую позицию" на переговорах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
2
Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба "Анжи"
3
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа
4
Депутаты Рады поддерживают законопроект о защите русского языка на Украине
5
МИД Польши направил РФ ноту в связи с заявлениями вокруг крушения под Смоленском
6
Мать Кэрри Фишер госпитализирована после смерти дочери
7
Климов: реальный первый шаг к отмене санкций - отмена стоп-листов парламентариев РФ и ЕС
Темы дня
Реклама