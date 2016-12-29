AP: Трамп считает, что передача властных полномочий проходит гладко

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп опроверг ранее опубликованное им высказывание в сети микробогов Twitter, в котором он выразил недовольство шагами действующего главы государства по передаче властных полномочий, и заявил, что передача власти проходит "гладко". Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP)

На просьбы журналистов прокомментировать ход передачи власти, Трамп ответил: "Я думаю очень, очень гладко. Это очень хорошо. Вы так не думаете?", - приводит агентство слова республиканца.

В среду Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, написал на своей странице в Twitter, что недоволен действиями Барака Обамы и нынешней администрации по передаче власти, которые привели, в том числе, к потере добрых отношений с Израилем. "Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы - прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти - (но) нет", - написал Трамп.

"Мы не можем продолжать терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением. Раньше они были большими друзьями США, но не теперь. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (резолюция СБ ООН - прим. ТАСС)! Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!" - добавил избранный президент США.

В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе Иерусалима заблокировать текст.

Ранее Трамп призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции и наложить на нее вето. Избранный президент подчеркивал, что мира между израильтянами и палестинцами можно достигнуть только путем прямых переговоров сторон. Принятая же резолюция, по его словам, ставит Иерусалим "в очень плохую позицию" на переговорах.