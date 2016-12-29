Депутаты Рады поддерживают законопроект о защите русского языка на Украине

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Законопроект о государственной поддержке и защите русского языка и языков национальных меньшинств на Украине, автором которого является депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, находит поддержку среди парламентариев Верховной рады.

Внефракционный депутат Яков Безбах считает, что принятие этого документа позитивно повлияет на ситуацию в стране. "Русский язык должен получить на Украине статус государственного", - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Депутат от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева полагает, что "русскому языку не оказывалось абсолютно никакой поддержки за все годы независимости Украины". Она также не поддержала решение об установлении языковых квот на радио и телевидении. "Я думаю, что это неправильно, если мы демократическое государство. В Швейцарии четыре государственных языка. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать", - отметила депутат.

Один из лидеров партии "За жизнь", депутат Евгений Мураев указал, что государство не выполняет статью 10 конституции страны, в которой говорится, что "на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков...". "Еще раз говорю, что если мы хотим объединить общество в единое, нужно учитывать интересы всех граждан", - убежден Мураев.

Законопроект Балицкого был опубликован на сайте парламента в среду. Проектом документа предлагается в 2017-2020 годах за счет государственного бюджета поддержать меры по развитию и популяризации русского языка, других языков национальных меньшинств. Законопроект предусматривает "создание и обеспечение работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка и языков нацменьшинств, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой и книгами языков нацменьшинств, организацию радио- и телепередач, публикаций".

Также речь идет о снижении стоимости информационной, печатной, полиграфической продукции, созданной на русском языке, других языках национальных меньшинств, "путем налогового, тарифного, таможенного регулирования, предоставления безвозвратной финансовой помощи". Средства на финансирование этих мероприятий должны прописываться в государственном и местных бюджетах.