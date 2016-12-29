Трамп заявил, что ООН обладает большим потенциалом, но приносит мало пользы

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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация Объединенных Наций имеет большой потенциал, но пока приносит слишком мало пользы.
Об этом республиканец заявил в среду на пресс-конференции в штате Флорида.
Трампу был задан вопрос о том, считает ли он нужным, чтобы Вашингтон сократил свое участие в работе всемирной организации. "У ООН такой огромный потенциал, она его не оправдывает", - ответил избранный президент США.
"Когда вы видели, чтобы ООН решала вопросы? Такого не было, она вызывает проблемы, - подчеркнул он. - Если она оправдывает имеющийся потенциал - это замечательно, если нет - это пустая трата времени и денег".
Трамп также сообщил, что в среду провел телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. "Мы отлично побеседовали, я признателен, что он позвонил", - сообщил республиканец. "Наш разговор был очень общим", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, озвучил ли он имеющиеся претензии к Обаме.
Ранее в среду республиканец жестко раскритиковал текущую администрацию США за ее роль в процессе передачи власти и, в особенности, за политику в отношении Израиля.
"Мы не можем продолжать терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением. Раньше они были большими друзьями США, но не теперь. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (резолюция СБ ООН - прим. ТАСС). Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!" - добавил избранный президент США.
23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.
Трамп заявил, что договорился с представителями бизнеса о возвращении тысяч рабочих мест из других стран в США.
"Мне только что позвонили представители руководства Sprint (сотовый оператор - прим. ТАСС), они собираются вернуть 5 тыс. рабочих мест в США, они переместят их из других стран", - указал Трамп. "И также OneWeb (занимается производством спутников связи - прим. ТАСС), новая компания, примет на работу 3 тыс. человек. Так что это все очень многообещающе", - добавил республиканец.
В последние месяцы Трамп уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно выступал с критикой в отношении поступающих таким образом фирм, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Республиканец не раз обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры, к примеру введет новые пошлины на их продукцию.