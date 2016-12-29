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Пентагон подтвердил информацию об уничтожении в Сирии влиятельного боевика

Международная панорама
29 декабря, 2:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Абу Джандаль аль-Кувейти руководил действиями группировки в районе города Ракка
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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представители Министерства обороны США подтвердили информацию о том, что при авиаударе так называемой коалиции государств во главе с Вашингтоном в Сирии был ликвидирован влиятельный полевой командир террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по имени Абу Джандаль аль-Кувейти. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как пояснили его источники в Пентагоне, указанный боевик руководил действиями группировки в районе города Ракка (520 км от Дамаска), где находится главный плацдарм ИГ. Аль-Кувейти был уничтожен недалеко от Евфратской ГЭС. Официальных заявлений Пентагона на этот счет пока не поступало.

Ранее  о ликвидации полевого командира сообщило информационное агентство Firat.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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