Два человека стали жертвами теракта у здания уездного партийного комитета в Синьцзяне

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ШАНХАЙ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Атака террористов на уездный партийный комитет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 28 декабря (СУАР, северо-запад Китая) унесла жизни двоих человек, еще трое получили ранения. Такие уточненные данные, полученные из Министерства общественной безопасности КНР (МОБ), приводит Центральное телевидение Китая.
По последней информации, нападавших было трое, а не четверо, как сообщалось ранее. Все они были уничтожены на месте. В сообщениях накануне также говорилось о том, что жертвой теракта стал один человек.
28 декабря примерно в 16:50 по местному времени (11:50 мск), говорится в заявлении министерства, трое неизвестных ворвались на автомобиле на территорию комитета компартии Китая (КПК) в уезде Моюй и с ножами набросились на местных партийных служащих, а затем привели в действие взрывное устройство. В результате погиб один охранник и один служащий партийного комитета.
Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, в котором помимо титульной китайской национальности хань проживают мусульмане-уйгуры, считается неспокойным регионом Китая. В нем действуют боевики "Исламского движения Восточного Туркестана", которое выступает за отделение Синьцзян-Уйгурского автономного района от КНР. На счету этого незаконного вооруженного формирования - ряд терактов на территории СУАР, жертвами которых становились как сотрудники правоохранительных органов, так и мирные граждане.