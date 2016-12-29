СМИ: прокуратура Болгарии проверяет факты поставки болгарских боеприпасов в Сирию

СОФИЯ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Районная прокуратура Горна Оряховица начала проверку по факту использования болгарских патронов и ракет террористами в Сирии, сообщила газета "Труд".

По ее данным, поставщиком боеприпасов является частная болгарская оружейная компания "Аркус" из города Лясковец, а производителем - военный завод "ВМЗ-Сопот". Отмечается, что боеприпасы были вывезены из Болгарии в июле и октябре 2015 года. 13 декабря, это же издание сообщило, что на складах террористов в Алеппо было обнаружено более 2 млн патронов для крупнокалиберных пулеметов и 4 тыс. ракет для системы залпового огня "Град", произведенных в Болгарии. Прокуратура и полиция в настоящее время проверяют насколько деятельность компании отвечает требованиям лицензии на производство и продажу оружия.

На военном предприятии изъяты справки и документы, будет запрошена полная информация из министерства обороны Болгарии. "В настоящее время каких либо нарушений не обнаружено. Если в ходе проверки будут открыты данные о преступление, то будет возбуждено уголовное дело", - сообщили "Труду" в прокуратуре Горно Оряховица.

На брифинге в Москве директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, на основании опубликованной информации, призвала "евроатлантических критиков в меньшей степени говорить, в большей степени переходить к принятию реальных мер по недопущению снабжения террористов вооружением". "Вся упомянутая продукция производится по просроченным советским лицензиям, которые в свое время были переданы Болгарии, - продолжила она. - Хотела бы подчеркнуть, что РФ с конца 1990-х годов ведет с Софией переговоры по заключению двустороннего межправительственного соглашения в лицензионной сфере, которое прежде всего регламентировало бы экспорт военной продукции в третьи страны. К сожалению, болгарская сторона не спешит его заключать".

"Видимо, такая неурегулированность данной проблематики вполне устраивает определенных представителей Болгарии, - отметила дипломат. - Конечно, позиция удобная: продаем некому государству, которое не использует российские вооружения и военную технику, а куда посредник будет передавать продукцию - разве болгарским производителям не важно? Ведь речь идет не о булавках, а о торговле смертоносным товаром, от которого гибнет и мирное население Сирии, судьбой которого так обеспокоен Евросоюз".