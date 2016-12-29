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Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест экс-министра здравоохранения

Международная панорама
29 декабря, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В прокуратуре заявили, что министр сознался в оказании давления на Национальный пенсионный фонд
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецпрокурор Южной Кореи, занимающийся расследованием крупного коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от исполнения обязанностей президента Пак Кын Хе, запросил ордер на арест бывшего министра здравоохранения и председателя Национального пенсионного фонда (НПФ) Мун Кен Пхе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Задержание министра произошло в среду. 

Как сообщает агентство, в офисе прокурора заявили, что Мун Кен Пхе сознался в оказании давление на НПФ с целью поддержания этой структурой сделки 2016 года по слиянию двух филиалов южнокорейской компании Samsung. Ранее председатель НПФ отрицал данные обвинения.

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Президент Южной Кореи Пак Кын Хе временно отстранена от должности. Это произошло после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Гё Ан. В стране ждут утверждения результатов голосования Конституционным судом - именно тогда процесс отстранения Пак Кын Хе от власти завершится. Согласно закону, на этот процесс отводится до полугода.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, которая оказалась замешана в коррупционном скандале. В ноябре 2016 года прокуратура рассказала о промежуточных итогах расследования в отношении Чхве Сун Силь, а также двух бывших представителей президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

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