Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест экс-министра здравоохранения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецпрокурор Южной Кореи, занимающийся расследованием крупного коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от исполнения обязанностей президента Пак Кын Хе, запросил ордер на арест бывшего министра здравоохранения и председателя Национального пенсионного фонда (НПФ) Мун Кен Пхе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Задержание министра произошло в среду.

Как сообщает агентство, в офисе прокурора заявили, что Мун Кен Пхе сознался в оказании давление на НПФ с целью поддержания этой структурой сделки 2016 года по слиянию двух филиалов южнокорейской компании Samsung. Ранее председатель НПФ отрицал данные обвинения.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе временно отстранена от должности. Это произошло после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Гё Ан. В стране ждут утверждения результатов голосования Конституционным судом - именно тогда процесс отстранения Пак Кын Хе от власти завершится. Согласно закону, на этот процесс отводится до полугода.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, которая оказалась замешана в коррупционном скандале. В ноябре 2016 года прокуратура рассказала о промежуточных итогах расследования в отношении Чхве Сун Силь, а также двух бывших представителей президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.