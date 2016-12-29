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Спецназ Ирака начал вторую фазу операции по зачистке Мосула от ИГ

Международная панорама
29 декабря, 9:53 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
В ходе первого этапа операции удалось вернуть контроль над 40 из 65 районов в восточной части города
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Подразделения спецназа ВС Ирака начали вторую фазу наступления на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Мосул. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

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По имеющейся информации, в ходе первого этапа операции спецназу удалось вернуть контроль над 40 из 65 районов в восточной части Мосула.

"Наши войска в данный момент наступают. За первые пять или десять минут мы смогли продвинуться на 500 метров. Только теперь они начали стрелять", - привело агентство Reuters слова представителя элитного подразделения МВД.

Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная военная кампания по его освобождению от формирований террористов началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.

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