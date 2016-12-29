Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном

Международная панорама
29 декабря, 11:11 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Военное ведомство Азербайджана не располагает сведениями об этом боестолкновении
Материал из 1 страницы

Армянские солдаты в патруле на границе с Азербайджаном

© Karo Sahakyan/PAN Photo via AP, архив

ЕРЕВАН/БАКУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Боестолкновение происходит на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян.

"С раннего утра 29 декабря на участке границы к юго-востоку от села Чинари области Тавуш Армении азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения, - заявил Оганесян на своей странице в Facebook. - Подразделения Вооруженных сил Армении вступили в бой с противником".

Позиция Азербайджана

Смотрите также

Лавров, Керри и Эйро призвали глав Армении и Азербайджана к прямым переговорам по Карабаху
Армения и Азербайджан на ГА ООН обменялись обвинениями по поводу Нагорного Карабаха

Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

"Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, минобороны распространит сообщение по официальным каналам", - сказал Даргяхлы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Армения Азербайджан
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
2
Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном Королеве
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
5
В офисе ОАО "Компания Усть-Луга" в Ленобласти прошел обыск
6
Топилин: около 15 млн трудоспособных россиян работают нелегально
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама