Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном

Армянские солдаты в патруле на границе с Азербайджаном © Karo Sahakyan/PAN Photo via AP, архив

ЕРЕВАН/БАКУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Боестолкновение происходит на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян.

"С раннего утра 29 декабря на участке границы к юго-востоку от села Чинари области Тавуш Армении азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения, - заявил Оганесян на своей странице в Facebook. - Подразделения Вооруженных сил Армении вступили в бой с противником".

Позиция Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

"Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, минобороны распространит сообщение по официальным каналам", - сказал Даргяхлы.