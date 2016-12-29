Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном

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ЕРЕВАН/БАКУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Боестолкновение происходит на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян.
"С раннего утра 29 декабря на участке границы к юго-востоку от села Чинари области Тавуш Армении азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения, - заявил Оганесян на своей странице в Facebook. - Подразделения Вооруженных сил Армении вступили в бой с противником".
Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.
"Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, минобороны распространит сообщение по официальным каналам", - сказал Даргяхлы.