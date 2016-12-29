Президент Филиппин пригрозил выкинуть из вертолета коррумпированных чиновников

Промоутер Титов: российский любительский бокс необходимо вывести на новый уровеньСпорт 29 декабря, 13:00
Экипажи трех российских атомных ледоколов встретят Новый год в АрктикеТранспорт 29 декабря, 13:00
Уральские ученые изучали в 2016 году газовые пузыри, метеориты из Антарктиды и грязьНовости Урала 29 декабря, 12:58
СМИ: китайские владельцы "Интера" готовы заплатить €150 млн за Алексиса СанчесаСпорт 29 декабря, 12:55
Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не былоПроисшествия 29 декабря, 12:50
ТАСС расскажет о работе благотворительных фондов и поможет россиянам в добрых делахНовости агентства 29 декабря, 12:48
Полеты Ту-154Б-2 приостановлены до первоначальных выводов комиссииПроисшествия 29 декабря, 12:47
ФМБА продолжит ведение индивидуальных программ подготовки олимпийцевСпорт 29 декабря, 12:46
Минобороны взяло на себя все расходы по захоронению погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 29 декабря, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил выкинуть из вертолета чиновников, замешанных в коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Если вы нечисты на руку, я привезу вас на вертолете в Манилу и выкину из него", - приводит агентство слова Дутерте. Лидер Филиппин заявил, что уже однажды сбросил с вертолета подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданина КНР, и выразил готовность сделать это вновь.
Агентство не располагает информацией о том, когда произошел инцидент, упомянутый Дутерте. Представитель президента Эрнесто Абелла отметил, что, возможно, история с вертолетом - это всего лишь "городская легенда".
Ранее Дутерте заявлял, что, будучи мэром города Давао, лично убивал предполагаемых преступников с целью показать сотрудникам полиции пример того, что с криминальными элементами нужно расправляться жестко. По словам филиппинского лидера, в Давао он патрулировал улицы на мотоцикле в поисках "конфликтных ситуаций, чтобы иметь возможность убить". Филиппинские сенаторы отметили, что из- за этих высказываний в отношении Дутерте может быть начата процедура импичмента.
71-летний Родриго Дутерте вступил в должность президента Филиппин 30 июня 2016 года. Ранее он в течение семи сроков подряд занимал пост мэра города Давао, расположенного на южном острове Минданао, населенном преимущественно мусульманами. По образованию юрист, он известен как непримиримый борец с преступностью, коррупцией и бедностью. За 22 года на посту мэра Давао Дутерте приобрел славу "сильной руки" - жесткими мерами он боролся с криминалом и создал условия для улучшения жизни местного населения.
Когда Дутерте занял пост президента Филиппин, в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек. Критики обвиняют правительство Дутерте в том, что оно прибегает к убийствам без суда и следствия.