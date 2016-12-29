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Президент Филиппин пригрозил выкинуть из вертолета коррумпированных чиновников

Международная панорама
29 декабря, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Родриго Дутерте заявил, что уже однажды сбросил с вертолета подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданина КНР
Материал из 1 страницы
Родриго Дутерте

Родриго Дутерте

© AP Photo/Wong Maye-E

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил выкинуть из вертолета чиновников, замешанных в коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Если вы нечисты на руку, я привезу вас на вертолете в Манилу и выкину из него", - приводит агентство слова Дутерте. Лидер Филиппин заявил, что уже однажды сбросил с вертолета подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданина КНР, и выразил готовность сделать это вновь.

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Агентство не располагает информацией о том, когда произошел инцидент, упомянутый Дутерте. Представитель президента Эрнесто Абелла отметил, что, возможно, история с вертолетом - это всего лишь "городская легенда".

Ранее Дутерте заявлял, что, будучи мэром города Давао, лично убивал предполагаемых преступников с целью показать сотрудникам полиции пример того, что с криминальными элементами нужно расправляться жестко. По словам филиппинского лидера, в Давао он патрулировал улицы на мотоцикле в поисках "конфликтных ситуаций, чтобы иметь возможность убить". Филиппинские сенаторы отметили, что из- за этих высказываний в отношении Дутерте может быть начата процедура импичмента.

71-летний Родриго Дутерте вступил в должность президента Филиппин 30 июня 2016 года. Ранее он в течение семи сроков подряд занимал пост мэра города Давао, расположенного на южном острове Минданао, населенном преимущественно мусульманами. По образованию юрист, он известен как непримиримый борец с преступностью, коррупцией и бедностью. За 22 года на посту мэра Давао Дутерте приобрел славу "сильной руки" - жесткими мерами он боролся с криминалом и создал условия для улучшения жизни местного населения.

Когда Дутерте занял пост президента Филиппин, в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек. Критики обвиняют правительство Дутерте в том, что оно прибегает к убийствам без суда и следствия.

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