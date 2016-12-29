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МИД Украины призвал ООН усилить давление на РФ из-за "нарушений прав человека"

Международная панорама
29 декабря, 13:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, декабря. /ТАСС
Киев также утверждает, что Москва не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников
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Здание штаб-квартиры ООН

Здание штаб-квартиры ООН

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины призвало государства-члены ООН усилить давление на Россию в связи с тем, что, как утверждает Киев, она нарушает международные соглашения по правам человека. Соответствующее обращение министерство обнародовало в четверг на своем сайте.

"Призываем государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию", - говорится в документе.

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В нем перечисляются основные международно-правовые документы в области прав человека, которые якобы нарушает Россия, а также упоминается недавно принятая резолюция Генассамблеи ООН по состоянию прав человека в Крыму и Севастополе.

Кроме того, как утверждают в Киеве, Москва не выполняет "взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

В том числе МИД Украины причисляет к "незаконно осужденным" тех украинцев, которые были осуждены в России по уголовным делам, в том числе за распространение наркотиков.

Украина также в очередной раз призвала "немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить" украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко (оба осуждены за подготовку терактов), Романа Сущенко (обвиняется в шпионаже в пользу Украины), Николая Карпюка, Станислава Клиха (оба осуждены за участие в военных действиях на территории Чечни) и других.

Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека, и призывающую Россию допустить туда международных наблюдателей.

Как заявил в связи с этим заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, этот документ "не имеет ничего общего с реальным положением дел в отношении соблюдения прав человека на полуострове и в стране".

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По мнению депутата, поддержавшим резолюцию странам "следовало бы перед голосованием спросить у Киева, где итоги расследования убийств во время майдана в Киеве, сожжения людей в одесском Доме профсоюзов, непрекращающихся пыток и убийств мирных жителей Донбасса, а также почему не приняты меры к задержанию и наказанию подстрекателей, инициировавших энергетическую и продовольственную блокаду жителей Крыма".

Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года. В течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц не произошло.

В то же время провозглашенные республики Донбасса неоднократно выражали готовность провести обмен по формуле "всех на всех", но именно из-за нежелания Киева объявить амнистию участникам событий в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, процесс фактически заблокирован.

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