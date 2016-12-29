Армия Сирии прекратит боевые действия по всей стране в полночь 30 декабря

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БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Армия Сирии прекратит боевые действия по всей территории Сирии, начиная с 00:00 мск 30 декабря. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении командования ВС Сирии.
"После побед и успехов, достигнутых Вооруженными силами Сирии по ряду направлений, командование объявляет о полном прекращении боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики с 00:00 мск 30 декабря", - приводит заявление агентство SANA.
В нем указывается, что перемирие не будет распространяться на террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ), а также связанные с ними вооруженные формирования.
"Соглашение о прекращении огня преследует цель создать подходящие условия для процесса политического урегулирования кризиса", - отмечает командование.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.
По словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.