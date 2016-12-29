AFP: сирийская оппозиция за рубежом объявила о поддержке соглашения о прекращении огня

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС), являющаяся одним из наиболее влиятельных объединений внешней сирийской оппозиции, объявила о своей приверженности к соглашению о прекращении боевых действий в Сирии. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на представителя коалиции Ахмада Рамадана.

"Национальная коалиция поддерживает соглашение и призывает все стороны соблюдать его", - заявил Рамадан.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

По словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.

Командование ВС Сирии объявило о прекращении военных действий на всей территории Сирии с 30 декабря, начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск).