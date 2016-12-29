Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: сирийская оппозиция за рубежом объявила о поддержке соглашения о прекращении огня

Международная панорама
29 декабря, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Командование ВС Сирии объявило о прекращении военных действий на всей территории Сирии с 30 декабря, начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск)
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС), являющаяся одним из наиболее влиятельных объединений внешней сирийской оппозиции, объявила о своей приверженности к соглашению о прекращении боевых действий в Сирии. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на представителя коалиции Ахмада Рамадана.

Смотрите также
Россия и Турция выступят гарантами прекращения огня в Сирии

"Национальная коалиция поддерживает соглашение и призывает все стороны соблюдать его", - заявил Рамадан.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

По словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.

Командование ВС Сирии объявило о прекращении военных действий на всей территории Сирии с 30 декабря, начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск).

Смотрите также

Армия Сирии прекратит боевые действия по всей стране в полночь 30 декабря
Лавров считает, что к переговорам в Астане по Сирии может присоединиться Египет
Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии
Шойгу: режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
2016 год: вид из космоса
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
2
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
5
Биография Елизаветы Глинки
6
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
7
Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии
Темы дня
Реклама