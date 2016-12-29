Референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию может пройти во время выборов президента

ЦХИНВАЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов считает, что референдум о переименовании республики в Аланию нужно провести во время президентских выборов в апреле 2017 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Проведение референдума - довольно затратное дело, и было бы целесообразнее провести его вместе с президентскими выборами", - сказал он.

"В январе мы планируем проведение заседания политического совета при президенте РЮО, где и будет определенно, когда и в какой форме он будет проведен", - добавил Тибилов.

Впервые о возвращении Республике Южная Осетия ее исторического названия Алания Тибилов заявил в декабре 2015 года. Югоосетинское законодательство позволяет совместить дату проведения референдума с датой выборов в органы государственной власти.