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Референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию может пройти во время выборов президента

Международная панорама
29 декабря, 16:33 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 29, декабря. /ТАСС
Точная дата может быть определена уже в январе 2017 года
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ЦХИНВАЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов считает, что референдум о переименовании республики в Аланию нужно провести во время президентских выборов в апреле 2017 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Проведение референдума - довольно затратное дело, и было бы целесообразнее провести его вместе с президентскими выборами", - сказал он.

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"В январе мы планируем проведение заседания политического совета при президенте РЮО, где и будет определенно, когда и в какой форме он будет проведен", - добавил Тибилов.

Впервые о возвращении Республике Южная Осетия ее исторического названия Алания Тибилов заявил в декабре 2015 года. Югоосетинское законодательство позволяет совместить дату проведения референдума с датой выборов в органы государственной власти.

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Персоны
Тибилов, Леонид Харитонович
Страны
Южная Осетия
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