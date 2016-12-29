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СМИ: Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТО

Международная панорама
29 декабря, 17:20 дата обновления: 29 декабря, 17:27 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Сторонники Дэвида Кэмерона уже намекнули на готовность экс-премьера к обсуждению данной идеи
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Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон

© AP Photo/Markus Schreiber

ЛОНДОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Великобритания может выдвинуть кандидатуру бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона на пост нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Вскоре после референдума о членстве Великобритании в ЕС, напоминает издание, министр обороны страны Майкл Фэллон заявил, что после Brexit Лондон будет играть еще более активную роль в деятельности НАТО.

Сторонники Кэмерона в правительстве полагают, что Лондон только выиграет от возвращения экс-премьера в большую политику. Они дали понять, что Кэмерон, который сейчас зарабатывает по £2 тыс. (€2 352) за одну минуту своих лекций, готов к обсуждению вопроса о выдвижении на один из ведущих мировых постов. В связи с этим газета указывает, что не облагаемая налогами годовая зарплата генсека НАТО составляет €260 624.

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Как полагают эксперты, чтобы иметь шансы на победу, кандидату в генсеки следует уже сейчас начинать озвучивать свою позицию в отношении наиболее важных проблем безопасности на крупнейших мировых площадках, таких как Мюнхенская конференция по безопасности и Давосский форум.

Дэвид Кэмерон был премьер-министром Великобритании в течение 6 лет (2010-2016) и 11 лет стоял во главе ныне правящей консервативной партии (2005-2016). Как активный сторонник евроинтеграции страны, он принял решение покинуть оба поста после того, как большинство британских избирателей, вопреки его доводам, проголосовало на июньском референдуме в поддержку Brexit.

За время существования НАТО должность генсека альянса пока занимали трое британцев - Гастингс Исмей (1952-57), Питер Каррингтон (1984-88) и Джордж Робертсон (1999-2003). Срок полномочий нынешнего генсека, экс-премьера Норвегии Йенса Столтенберга, истекает в 2018 году. При желании страны - члены НАТО могут продлить этот срок еще на один год, но в 2019 году пост в любом случае окажется вакантным.

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