Российские эксперты оценили меры безопасности каирского аэропорта

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КАИР, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Возобновлению авиасообщения между Египтом и Россией будет предшествовать ряд двусторонних визитов российских и египетских экспертов в январе 2017 года. Об этом сообщил в четверг министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.
"Есть договоренность с Министерством транспорта РФ о том, что перед завершением процедур по возобновлению полетов между двумя странами состоятся еще визиты экспертов в январе", - говорится в поступившем в ТАСС заявлении министерства. В нем указывается, что глава ведомства встретился в четверг с российской делегацией по безопасности, и отмечается, что находящиеся сейчас с визитом в Каире эксперты "высоко оценили принимаемые меры безопасности во втором терминале Каирского международного аэропорта".
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.