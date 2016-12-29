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Трамп сам пишет свою инаугурационную речь

Международная панорама
29 декабря, 17:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Отмечается, что избранный президент США хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой и конкретной
Материал из 1 страницы
© EPA/TRACIE VAN AUKEN

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп сам пишет свою инаугурационную речь, с которой выступит на церемонии 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов.

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"По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, - сообщил историк. - Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением".

На вопрос о том, как миллиардер оценивает процесс передачи власти и какие он отношения поддерживает с нынешним хозяином Белого дома, историк заявил, "по мнению Трампа, процесс передачи мог бы идти и более гладко на исполнительском уровне, но лично ему нравится интеллигентность президента Обамы и его готовность налаживать личные контакты". "В целом Трамп считает, что его отношения с Обамой сейчас достаточно хорошие", - добавил он.

Инаугурация 20 января

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года в Вашингтоне, на Капитолийском холме, у здания Конгресса. Там уже сооружается специальное возвышение, с которого Трамп принесет присягу в качестве президента США.

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По традиции инаугурационная платформа изготавливается для каждой такой церемонии индивидуально. В нынешнем году она будет площадью 929 кв. метров - точно такого же размера, как и на инаугурации Джорджа Буша 20 января 2005 года. На ней разместятся участники церемонии и более 1600 гостей: покидающий пост президента Барак Обама с членами семьи, вступающий на пост президента Дональд Трамп с семьей, вице-президент Джо Байден и вновь вступающий в эту должность Майкл Пенс, прежние и новые члены кабинета министров, члены обеих палат Конгресса, члены Верховного суда, бывшие президенты США, члены Комитета начальников штабов, губернаторы штатов и члены дипломатического корпуса. Отдельный помост создается для размещения хора.

В день инаугурации для вступающего на пост президента проводится религиозная служба. Эта традиция возникла в 1933 году при президенте Франклине Делано Рузвельте. Затем уходящий с поста президента Барак Обама сопроводит избранного президента Трампа к Капитолию на церемонию принесения присяги, где эта церемония проводится с 1801 года. После присяги новый президент выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.

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По завершении церемонии принесения присяги сложивший полномочия президент покидает Капитолийский холм. Для этой церемонии выстраивался почетный караул, однако в 1977 году при Джеральде Форде зародилась традиция, по которой прежний президент покидает Капитолий на вертолете - если это позволяет погода. Вступившие в должность президент и вице-президент возвращаются в здание Капитолия, где Объединенный комитет Конгресса по проведению инаугурации дает торжественный обед в их честь.

Ранее уходящий с поста президента и его супруга организовывали прием для нового президента в Белом доме, а традиция проводить торжественный прием на Капитолии зародилась в 1953 году при вступлении в должность Дуайта Эйзенхауэра, когда на стол подали цыпленка в сметанном соусе, запеченную ветчину и картофельное пюре. Сейчас меню для торжественного обеда составляют с таким расчетом, чтобы включить в него блюда, характерные для родного штата нового президента.

По завершении обеда президент и вице-президент возглавляют торжественную процессию по Пенсильвания-авеню от здания Конгресса до Белого дома. Завершится день инаугурации традиционными вашингтонскими балами. Их число разнилось год от года: в 1949 году при Гарри Трумэне был один бал, при Дуайте Эйзенхауре - два, при Билле Клинтоне число балов выросло до 14, а при Бараке Обаме - сократилось до 10.

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