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Reuters: ССА пообещала соблюдать перемирие в Сирии и готова участвовать в переговорах

Международная панорама
29 декабря, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По мнению ССА, президент Сирии Башар Асад не должен участвовать в определении будущего страны
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группировка "Сирийская свободная армия" (ССА), пользующаяся поддержкой стран Запада и Турции, пообещала соблюдать перемирие, соглашение о котором было достигнуто при посредничестве России и Турции. Об этом сообщило агентство Reuters, которое ссылается на заявление представителя ССА Усамы Абу Заида.

Он также заявил, что ССА готова принять участие в будущих переговорах об урегулировании конфликта в Сирии. В то же время Абу Заид заявил, что в ходе недавно проходивших переговоров о заключении перемирия представители ССА не встречались с представителями правительства Сирии.

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Абу Заид заявил, что, по мнению ССА, сирийский президент Башар Асад не должен участвовать в определении будущего Сирии.

Представитель оппозиционной группировки сказал, что переговоры по урегулированию сирийского конфликта должны проходить в соответствие с женевским процессом, в рамках которого в Швейцарии состоялись несколько раундов непрямых переговоров между сирийскими властями и оппозицией.

Представитель "Сирийской свободной армии" заявил, что в переговорах по урегулированию сирийского конфликта не должна принимать участие сирийская курдская партия "Демократический союз", которую турецкое правительство обвиняет в связях с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией.

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