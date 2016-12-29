Reuters: ССА пообещала соблюдать перемирие в Сирии и готова участвовать в переговорах

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группировка "Сирийская свободная армия" (ССА), пользующаяся поддержкой стран Запада и Турции, пообещала соблюдать перемирие, соглашение о котором было достигнуто при посредничестве России и Турции. Об этом сообщило агентство Reuters, которое ссылается на заявление представителя ССА Усамы Абу Заида.
Он также заявил, что ССА готова принять участие в будущих переговорах об урегулировании конфликта в Сирии. В то же время Абу Заид заявил, что в ходе недавно проходивших переговоров о заключении перемирия представители ССА не встречались с представителями правительства Сирии.
Абу Заид заявил, что, по мнению ССА, сирийский президент Башар Асад не должен участвовать в определении будущего Сирии.
Представитель оппозиционной группировки сказал, что переговоры по урегулированию сирийского конфликта должны проходить в соответствие с женевским процессом, в рамках которого в Швейцарии состоялись несколько раундов непрямых переговоров между сирийскими властями и оппозицией.
Представитель "Сирийской свободной армии" заявил, что в переговорах по урегулированию сирийского конфликта не должна принимать участие сирийская курдская партия "Демократический союз", которую турецкое правительство обвиняет в связях с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией.