Киев рассчитывает до Рождества обменять 58 украинских пленных на 228 ополченцев

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КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона рассчитывает до Рождества обменять 58 украинских пленных на 228 сторонников ополченцев. Об этом сообщил в четверг глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грыцак.
"Мы инициировали обмен 58 подтвержденных ополченцами наших заложников на 228 сторонников ополченцев. СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников", сказал он, отметили в пресс-службе ведомства.
Грицак подтвердил, что ранее состоялся "обмен в формате "пятнадцать - ноль", в ходе которого переданы представителям провозглашенных ДНР и ЛНР 15 их сторонников, "ранее задержанных за участие в незаконных группировках". По его словам, украинская сторона "пошла на такой жест доброй воли с надеждой окончательно разморозить процесс обмена пленными". "Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", подчеркнул глава СБУ.
Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года. В течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц не произошло.
В течение последних двух недель провозглашенные республики передали украинской стороне трех пленных. Вместе с тем ДНР и ЛНР настаивают на освобождении удерживаемых по формуле "всех на всех". В конце сентября стороны заявили о готовности провести такой обмен. Тогда республики Донбасса рассчитывали вернуть 618 своих сторонников в обмен на 47 украинских военных, позднее Киев предложил освободить 228 пленных представителей Донбасса в обмен на 42 силовика.