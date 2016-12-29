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Киев рассчитывает до Рождества обменять 58 украинских пленных на 228 ополченцев

Международная панорама
29 декабря, 20:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, декабря. /ТАСС
Ранее состоялся "обмен в формате "пятнадцать - ноль", в ходе которого переданы представителям провозглашенных ДНР и ЛНР 15 их сторонников, "ранее задержанных за участие в незаконных группировках"
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КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона рассчитывает до Рождества обменять 58 украинских пленных на 228 сторонников ополченцев. Об этом сообщил в четверг глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грыцак.

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"Мы инициировали обмен 58 подтвержденных ополченцами наших заложников на 228 сторонников ополченцев. СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников", сказал он, отметили в пресс-службе ведомства.

Грицак подтвердил, что ранее состоялся "обмен в формате "пятнадцать - ноль", в ходе которого переданы представителям провозглашенных ДНР и ЛНР 15 их сторонников, "ранее задержанных за участие в незаконных группировках". По его словам, украинская сторона "пошла на такой жест доброй воли с надеждой окончательно разморозить процесс обмена пленными". "Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", подчеркнул глава СБУ.

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Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года. В течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц не произошло.

В течение последних двух недель провозглашенные республики передали украинской стороне трех пленных. Вместе с тем ДНР и ЛНР настаивают на освобождении удерживаемых по формуле "всех на всех". В конце сентября стороны заявили о готовности провести такой обмен. Тогда республики Донбасса рассчитывали вернуть 618 своих сторонников в обмен на 47 украинских военных, позднее Киев предложил освободить 228 пленных представителей Донбасса в обмен на 42 силовика.

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