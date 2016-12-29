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Украина ввела новые санкции против России

Международная панорама
29 декабря, 19:47 дата обновления: 29 декабря, 20:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, декабря. /ТАСС
СНБО также объявил о санкциях в отношении бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск и "причастны к финансированию террористической деятельности и агрессии против Украины"
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© Константин Чергинский/ТАСС

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совбеза по итогам состоявшегося заседания Совета.

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"В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в ведомстве, санкции, в частности, введены против лиц, которые избраны в Государственную думу "по результатам выборов в Крыму и Севастополе", членов избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были "перерегистрированы по российскому законодательству". Кроме того, ограничения коснутся "должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России", говорится в сообщении СНБО.

СНБО также объявил о санкциях в отношении бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и "причастны к финансированию террористической деятельности и агрессии против Украины".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Санкции против РФ

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В сентябре 2015 года Украина объявила о введении санкций против российских физических и юридических лиц. В санкционном списке оказались 388 физических лица, в число которых попали сотрудники ТАСС, РИА "Новости", изданий "Известия" и "Российская газета", информационного агентства RUPTLY, "Взгляд. ру", телекомпании НТВ, Первого канала. Тогда же санкции были применены в отношении 105 юридических лиц, среди которых "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Банк Москвы, Газпромбанк, Первый канал, НТВ, "Россия 24", "Аэрофлот" и другие.

Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. В мае 2016 года были введены персональные санкций в отношении 17 руководителей российских СМИ. В июле 2016 года Украина приостановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний в пределах своей страны. В августе 2016 года Киев дополнительно включил в санкционный список 259 физлиц и 46 юридических лиц из РФ. В октябре 2016 года список из 347 физических лиц увеличился еще на 335 человек, а список из 104 юридических лиц пополнился еще 167 компаниями.

В список физических лиц были включены премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице- премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы, депутаты Госдумы. В перечень юридических лиц - "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", госкорпорация "Ростех" и другие.

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