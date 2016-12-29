Совбез Украины утвердил доктрину информационной безопасности страны

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил в четверг доктрину информационной безопасности страны. Об этом сообщил пресс-центр Министерства информационной политики Украины.

"СНБО утвердил доктрину информационной безопасности. Этот документ - наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере", - отметил министр информационной политики Юрий Стець.

По его словам, в частности, доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики. При этом приоритетными в документе названы такие направления, как создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных силах Украины, с учетом практики государств - членов НАТО, а также обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего приграничных и неподконтрольных Киеву.

Доктрина, добавил министр, обсуждена с европейскими партнерами Украины.