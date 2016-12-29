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СМИ: один из полевых командиров ИГ уничтожен в Мосуле

Международная панорама
29 декабря, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Был уничтожен террорист Абу Хузейфа
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидирован в четверг на левом берегу реки Тигр в Мосуле в результате авиаудара ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление иракских военных.

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По его информации, был уничтожен террорист Абу Хузейфа.

Ранее стало известно, что подразделения спецназа ВС Ирака начали вторую фазу наступления на позиции ИГ в Мосуле.

Наземная военная операция по освобождению Мосула (административный центр провинции Найнава) от террористов ИГ началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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