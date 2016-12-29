СМИ: один из полевых командиров ИГ уничтожен в Мосуле

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидирован в четверг на левом берегу реки Тигр в Мосуле в результате авиаудара ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление иракских военных.
По его информации, был уничтожен террорист Абу Хузейфа.
Ранее стало известно, что подразделения спецназа ВС Ирака начали вторую фазу наступления на позиции ИГ в Мосуле.
Наземная военная операция по освобождению Мосула (административный центр провинции Найнава) от террористов ИГ началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции во главе с США.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС