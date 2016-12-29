Совбез Украины одобрил программу развития Вооруженных сил до 2020 года

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КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил в четверг государственную программу развития Вооруженных Сил страны на период до 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.
"СНБО одобрил разработанный министерством обороны проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года", - отметили в ведомстве.
Одна из ее главных целей - достижение стандартов НАТО. "Программа разрабатывалась совместно с иностранными экспертами, а значительная часть документа направлена на то, чтобы украинская армия постепенно достигла стандартов НАТО", - сказал, в частности, пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
Документ, среди прочего, предусматривает введение единого руководства силами обороны на основе принятых в НАТО принципов и стандартов, усовершенствование системы оборонного планирования, а также внедрение в ВСУ прозрачного и эффективного управления ресурсами.