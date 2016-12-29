Трамп назвал два правила своей администрации

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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп изложил в четверг два принципа, на которых будет основываться его политика: приобретение американских товаров и найм на работу американцев.
"Моя администрация будет следовать двум простым правилам: приобретать американское и нанимать американцев", - написал он на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее эти принципы уже излагал на встрече с журналистами пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Сообщая на прошлой неделе о решении Трампа сформировать Национальный совет по торговле, он отметил, что этот шаг - "свидетельство твердого намерения избранного президента создать возможности для американцев получить достойные рабочие места и достойную зарплату". "Национальный совет по торговле будет проводить политику, предусматривающую закупку американских товаров и обеспечение занятости среди американцев", - подчеркнул тогда Спайсер, указав при этом, что такой подход "стратегически важен для американской военной промышленности, торговли и безопасности США".
My Administration will follow two simple rules: BUY AMERICAN and HIRE AMERICAN! #USA