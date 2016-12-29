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Вдова Пиночета отвергла обвинения в хищениях при продаже имущества фонда поддержки женщин

Международная панорама
29 декабря, 21:34 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Все деньги, полученные при продаже, вернулись во владение фонда, заявила Лусия Ириарт на допросе
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Лусия Ириарт

Лусия Ириарт

© AP Photo/Santiago Llanquin

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт отвергла обвинения в хищениях при продаже недвижимости, переданной государством фонду CEMA-Chile, который она возглавляла более 40 лет. Об этом свидетельствуют ее показания на допросе, опубликованные в четверг газетой El Mercurio.

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"Это (сделки с недвижимостью - прим. ТАСС) было сделано для финансирования деятельности CEMA-Chile. Все деньги, полученные при продаже, вернулись во владение фонда", - заявила вдова Пиночета на допросе 14 декабря.

По словам Ириарт, ни она, ни члены ее семьи не использовали вырученные средства в личных целях.

"Если объекты недвижимости, которые сейчас находятся во владении CEMA-Chile, не используется для деятельности фонда, я думаю, они могут быть возвращены государству", - добавила она.

Ириарт обвиняют в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду, который она возглавляла с 1973 по август 2016 года. По данным следствия, в собственности организации, созданной для поддержки женщин, находилось по меньшей мере 236 объектов недвижимости, ранее принадлежавших государству. Большая часть имущества была передана CEMA-Chile в последние годы военной диктатуры. На продаже недвижимости фонд заработал более $8,9 млрд.

Вдова также обвиняется в том, что она получила от CEMA-Chile не менее $50 тысяч, чтобы покрыть расходы, связанные с арестом Пиночета в 1998 году. Ириарт подтвердила, что фонд передал ей деньги, но заявила, что средства оказались не нужны и "были возвращены в полном объеме". "В любом случае я о них никогда не просила", - добавила она.

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