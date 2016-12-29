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США ввели санкции против России за приписанные ей кибератаки

Международная панорама
29 декабря, 22:00 UTC+3
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Alastair Grant

США ввели санкции против России за приписанные ей кибератаки против американской избирательной системы - Минфин США.

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