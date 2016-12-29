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Коалиция нанесла авиаудар по парковке больницы в Мосуле

Международная панорама
29 декабря, 22:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Возможны жертвы среди жителей
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ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по парковке больничного комплекса в Мосуле, который мог привести к жертвам среди мирного населения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (US Central Command, CENTCOM), в сферу ответственности которого входит в том числе Ближний Восток.

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"Во время операции по освобождению Мосула 29 декабря силами коалиции был нанесен авиаудар по фургону с боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство")", - говорится в сообщении.

По данным коалиции, незадолго до этого экстремисты применили противотанковый гранатомет, который погрузили в автомобиль и уехали. "Авиаудар был нанесен по фургону, когда тот, как выяснилось позже, находился на территории парковки больничного комплекса, что могло привести к возможным жертвам среди гражданского населения", - отмечается в заявлении.

Наземная операция по освобождению Мосула, захваченного ИГ в 2014 году, идет с 17 октября. Иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США поддерживают наступление наземных сил, в которые входят правительственные войска, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга".

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