США высылают 35 российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в четверг его пресс-службой.

Это автоматически означает высылку из страны указанных лиц. Их списка в заявлении нет. "Государственный департамент объявил сегодня персонами нон грата 35 российских официальных лиц, действующих в Соединенных Штатах, чья деятельность не соответствует их дипломатическому или консульскому статусу", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что сотрудники российских посольств в Вашингтоне и Нью-Йорке впредь будут лишены доступа на загородные посольские дачи.

В посольстве России в Вашингтоне решения американской стороны никак не комментируют и комментировать не собираются.

В заявлении Госдепартамента утверждается, что меры приняты "в качестве составной части всеобъемлющего ответа на вмешательство России в выборы в США и на систематическое преследование (американских) дипломатов за рубежом, усилившееся за последние четыре года и особенно за последние 12 месяцев". Далее перечисляются претензии к России на этом направлении, включая якобы "физические атаки и огласку по государственному телевидению (РФ) личных данных (американских) сотрудников, что подвергало их риску", "вынужденное закрытие 28 американских уголков" для проведения культурных мероприятий в России, а также "блокирование попыток начать строительство нового, более безопасного генконсульства (США) в Санкт-Петербурге".

"Сегодняшние меры дают ясный сигнал о том, что такое поведение неприемлемо и будет иметь последствия", - говорится в пресс-релизе.