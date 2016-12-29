Правительство Украины разрешило военным открывать огонь по самолетам-нарушителям границы

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КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают государственную границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кабинета министров, ссылаясь на принятое накануне решение.
"Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня", - уточнили в ведомстве.
Как пояснили в правительстве, это решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам".
Согласно постановлению №1012, дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня "для прекращения нарушений госграницы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) дежурных самолетов- перехватчиков (вертолетов)". Кроме того, украинские военные могут отрывать предупредительный огонь "для прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве, в том числе в районе проведения антитеррористической операции".
Право принятия решения об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня по цели, согласно документу, предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженными силами, командующему Воздушными Силами или лицам, исполняющим их обязанности.