Правительство Украины разрешило военным открывать огонь по самолетам-нарушителям границы

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают государственную границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кабинета министров, ссылаясь на принятое накануне решение.

"Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня", - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в правительстве, это решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам".

Согласно постановлению №1012, дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня "для прекращения нарушений госграницы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) дежурных самолетов- перехватчиков (вертолетов)". Кроме того, украинские военные могут отрывать предупредительный огонь "для прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве, в том числе в районе проведения антитеррористической операции".

Право принятия решения об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня по цели, согласно документу, предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженными силами, командующему Воздушными Силами или лицам, исполняющим их обязанности.