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Белый дом назвал группы лиц из РФ, к которым применяются санкции

Международная панорама
29 декабря, 23:16 UTC+3 ВАШИНГТОН Андрей Шитов, Антон Чудаков
Действие новых карательных мер распространяется прежде всего на лиц, находящихся за пределами США и причастных к "киберактивности"
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Президент США Барак Обама

Президент США Барак Обама

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов, Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама внес изменения в свои прежние санкционные указы. Белый дом сообщил об этом в четверг в связи с объявлением о новых санкциях против России за приписываемыми ей в США хакерские атаки.

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Согласно опубликованным документам, действие новых карательных мер распространяется прежде всего на лиц, находящихся за пределами США и причастных к "киберактивности", чреватой "существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности Соединенных Штатов", а также "имеющей целью или последствием вмешательство или подрыв избирательных процессов или институтов США".

Еще одна категория лиц, охваченных новыми решениями, - это те, кто как-либо причастен к "неправомерному получению торговых секретов киберсредствами".

Белый дом отмечает, что блокируется собственность данных категорий лиц и интересы в собственности, расположенной в США.

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На основании новых решений Обамы были введены санкции против ФСБ России и Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГРУ.

Согласно справке Минфина США, наряду с представителями ФСБ и ГРУ в американский черный список попали ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и организация "ЦОР Секьюрити" из Москвы.

Кроме того, в черный список попали шесть физических лиц. Это Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков, которые, по данным Минфина США, служат в ГРУ. Также в перечень включен Алексей Белан, приводится целый ряд его прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.

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