Трамп может отменить санкции против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет возможность отменить меры против России, о которых было объявлено в четверг. Об этом заявил на специальном брифинге официальный представитель действующей администрации США.

"Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла", - заверил американский чиновник, имя которого не разглашается по условиям проведения брифинга. Ему был задан вопрос о том, сможет ли Трамп после инаугурации отменить указанные меры.

"Новая администрация решит, будет ли она следовать избранным нами курсом", - также отметил чиновник. Он высказался за то, чтобы администрация Трампа действовала в том же ключе, что и нынешняя.