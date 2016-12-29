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Трамп может отменить санкции против РФ

Международная панорама
29 декабря, 23:36 дата обновления: 29 декабря, 23:46 UTC+3
Новая администрация решит, будет ли она следовать избранным курсом, отметили в действующей администрации США
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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет возможность отменить меры против России, о которых было объявлено в четверг. Об этом заявил на специальном брифинге официальный представитель действующей администрации США.

"Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла", - заверил американский чиновник, имя которого не разглашается по условиям проведения брифинга. Ему был задан вопрос о том, сможет ли Трамп после инаугурации отменить указанные меры.

"Новая администрация решит, будет ли она следовать избранным нами курсом", - также отметил чиновник. Он высказался за то, чтобы администрация Трампа действовала в том же ключе, что и нынешняя.

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