Трамп может отменить санкции против РФ

В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла ГрецииПроисшествия 30 декабря, 2:20
Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккеюСпорт 30 декабря, 1:54
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатовПолитика 30 декабря, 0:25
Волгоградцы возложат красные гвоздики к гранитному знаку на месте теракта 2013 годаОбщество 30 декабря, 0:22
"Турне четырех трамплинов" по прыжкам на лыжах стартует в ГерманииСпорт 30 декабря, 0:18
"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкцийПолитика 30 декабря, 0:13
СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в годСпорт 30 декабря, 0:13
Перемирие в Сирии вступает в силу с 01:00 мск 30 декабряМеждународная панорама 30 декабря, 0:08
Задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой МосквеПроисшествия 30 декабря, 0:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет возможность отменить меры против России, о которых было объявлено в четверг. Об этом заявил на специальном брифинге официальный представитель действующей администрации США.
"Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла", - заверил американский чиновник, имя которого не разглашается по условиям проведения брифинга. Ему был задан вопрос о том, сможет ли Трамп после инаугурации отменить указанные меры.
"Новая администрация решит, будет ли она следовать избранным нами курсом", - также отметил чиновник. Он высказался за то, чтобы администрация Трампа действовала в том же ключе, что и нынешняя.