Вашингтон считает, что кибератаки со стороны РФ для влияния на выборы продолжатся

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НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон полагает, что кибератаки с целью влияния на выборы, которые власти США приписывают России, продолжатся. Об этом заявил в четверг на специальном брифинге официальный представитель действующей американской администрации.
"Россия не намерена останавливаться", - заверил чиновник, имя которого не разглашается по условиям проведения брифинга.
"У нас есть все основания считать, что они продолжат вмешиваться в демократические выборы в других странах, в том числе тех, которые являются нашими союзниками в Европе", - добавил он.
По словам чиновника, "нет причин считать", что Россия не собирается вмешаться и в будущие выборы в США, "будь то местные, промежуточные или президентские выборы".
В России ранее неоднократно отрицали какую-либо причастность к хакерским атакам на американские политические институты.