СМИ: высланному из Турции марсельскому медику предъявлены обвинения в терроризме

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ПАРИЖ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Обвинения в создании террористической группы предъявлены французскому медику-интерну, высланному ранее из Турции. Об этом сообщил телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники, близкие к следствию.
"В его отношении начато следствие, ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, преследующего террористические цели, и он помещен во временное заключение", - сообщил телеканал.
Гражданин Франции Амин Л. три года проработал в медицинских учреждениях Марселя, включая главный госпиталь города "Тимон". В октябре он отправился в Турцию и был задержан - его заподозрили в намерении присоединиться к исламистам, воюющим в Сирии и Ираке.
После высылки во Францию медика допрашивали в связи с подозрениями в пропаганде терроризма. По данным БФМ-ТВ, высказывания Амина Л. в интернете носили экстремистский характер, он посещал сайты радикальных исламистов. Семья задержанного подтвердила, что он поддерживал контакты с неким человеком в Сирии, сообщил телеканал. При этом сотрудники госпиталя "Тимон" рассказали, что он не высказывал радикальные идеи, но часто отсутствовал на работе, не объясняя причин.
По данным агентства AFP, задержанный высказывал в интернете "намерение совершать теракты" и "отрезать головы неверным".