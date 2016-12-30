Трамп встретится с руководством разведки США в связи с приписываемыми РФ кибератаками

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Избранный президент Дональд Трамп на будущей неделе встретится с руководителями разведки США в связи с хакерскими атаками, приписываемыми действующими американскими властями России. Об этом говорится в заявлении Трампа, предоставленном в четверг вечером ТАСС.

"Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему, - заявил избранный президент. - Тем не менее в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов в данной ситуации".

В четверг администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о введении против России новых санкций, которые Вашингтон связывает с хакерскими атаками. Под санкции попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба (официально Главное управление).

Кроме того, было объявлено о выдворении из страны 35 российских дипломатов.

В Белом доме ранее сообщили, что команда Трампа была проинформирована о введении санкций. Помощник Обамы Лиза Монако отметила, что "высокопоставленному члену команды" избранного президента было передано "уведомление". "Никаких заблаговременных консультаций не было", - уточнила она.