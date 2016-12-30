Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп встретится с руководством разведки США в связи с приписываемыми РФ кибератаками

Международная панорама
30 декабря, 2:08 дата обновления: 30 декабря, 2:21 UTC+3
В заявлении избранного президента США говорится, что США "пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему"
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Избранный президент Дональд Трамп на будущей неделе встретится с руководителями разведки США в связи с хакерскими атаками, приписываемыми действующими американскими властями России. Об этом говорится в заявлении Трампа, предоставленном в четверг вечером ТАСС.

Смотрите также
"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкций

"Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему, - заявил избранный президент. - Тем не менее в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов в данной ситуации".

В четверг администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о введении против России новых санкций, которые Вашингтон связывает с хакерскими атаками. Под санкции попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба (официально Главное управление).

Кроме того, было объявлено о выдворении из страны 35 российских дипломатов.

В Белом доме ранее сообщили, что команда Трампа была проинформирована о введении санкций. Помощник Обамы Лиза Монако отметила, что "высокопоставленному члену команды" избранного президента было передано "уведомление". "Никаких заблаговременных консультаций не было", - уточнила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатов
2
"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкций
3
Никонов высказался за проведение слушаний в Госдуме по закону о "Контингенте обучающихся"
4
США высылают 35 российских дипломатов
5
Украина ввела новые санкции против России
6
В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла Греции
7
Сотрудник вневедомственной охраны убит в Новой Москве
Темы дня
Реклама