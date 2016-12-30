Нетаньяху по-русски поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом по-русски. Соответствующий видеоролик опубликован на странице политика в социальной сети Facebook.

На видео глава правительства присоединяется к застолью группы русскоязычных жителей еврейского государства, которые говорят, что ждут израильтянина для празднования Нового года.

"Добрый вечер, друзья!" - говорит им Нетаньяху по-русски, после чего на иврите благодарит за "вклад на благо израильского общества и Государства Израиль". Затем премьер снова переходит на русский и говорит "С Новым годом!" и "Поехали!".

В Израиле традиция встречать Новый год 1 января только начинает приживаться в последние четверть века - после приезда большого количества иммигрантов из стран бывшего СССР. На официальном уровне 1 января в Израиле не отмечается, этот день не является выходным. Граждане страны могут не идти 1 января на работу, но тогда один день вычитается из отпуска.

В Израиле Новый год празднуют по еврейскому календарю осенью - 1 и 2 числа месяца тишрей, которые в этом году выпали на начало октября. Считается, что этот праздник, называющийся на иврите Рош ха-Шана ("Голова года"), отмечается в годовщину Шестого дня Сотворения мира, когда Бог создал человека. 3 октября 2016 года начался 5777 год по еврейскому календарю.

Рош ха-Шана открывает собой долгую череду осенних еврейских праздников. Его отмечают два дня, на третий наступает так называемый пост Гедалии, через неделю после этого - Йом Кипур (Судный день), затем следует неделя праздника Суккот.