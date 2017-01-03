Трамп подтвердил выбор юриста Лайтхайзера представителем США на торговых переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Роберта Лайтхайзера на должность представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах. Об этом сообщил переходный штаб Трампа.

"Лайтхайзер будет работать превосходно, представляя Соединенные Штаты в то время, когда мы будем добиваться хороших торговых сделок во имя защиты интересов американских трудящихся", - выразил уверенность избранный президент. Он в числе положительных качеств юриста назвал "обширный опыт в достижении соглашений, призванных стоять на защите наиболее важных отраслей" американской экономики, а также "неустанную борьбу по предотвращению неудачных для американцев сделок в частном секторе".

Ранее о намерении Трампа выдвинуть Лайтхайзера на данный пост сообщила газета The Wall Street Journal.

В администрации экс-президента США Рональда Рейгана этот юрист занимал должность заместителя представителя страны на торговых переговорах.

В настоящий момент Лайтхайзер является партнером в одной из юридических фирм и в последние годы представлял интересы американских сталелитейных компаний в судебных разбирательствах, касавшихся проблем антидемпинга и необоснованного субсидирования. Его кандидатура потребует утверждения в Сенате Конгресса США.

Аппарат представителя США на торговых переговорах, созданный в 1962 году, занимается разработкой торгового законодательства страны и составлением соглашений в данной области. Однако источники телекомпании Си-эн-эн в переходной команде республиканца ранее сообщали, что при Трампе данное ведомство, скорее всего, не будет обладать прежней широтой полномочий. Вместо этого избранный президент намерен расширить полномочия Министерства торговли в области заключения торговых соглашений с другими странами, отмечал телеканал. На должность главы Минторга Трамп уже назначил инвестора-миллиардера Уилбура Росса.