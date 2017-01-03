Нетаньяху заявил, что обвинения СМИ в его причастности к коррупции не подтвердились

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что многолетние нападки со стороны СМИ, которые заявляли о его причастности к коррупции, так и не привели к выдвижению официальных обвинений.

"Вчера удалось выяснить, что многолетнее ежедневное преследование меня и моей семьи беспочвенно - абсолютно ничего!" - сказал политик. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

В понедельник вечером главу правительства три часа допрашивала полиция в его резиденции в Иерусалиме. Премьер вновь отверг все обвинения и повторил слова, сказанные им еще в конце декабря в отношении сообщений СМИ о расследовании дел о коррупции: "Ничего не будет, так как ничего нет". "Обвинения в запрещенном предвыборном финансировании - ничего, обвинения в подтасовке результатов первичных выборов - ничего, обвинения в получении подарков из-за границы и финансировании полетов - ничего, обвинения по делу "Биби-турс" (дело 2006 года о финансировании заграничных поездок - прим. ТАСС) - ничего", - пояснил Нетаньяху. Премьер также задался вопросом, "извинится ли кто-либо в израильских СМИ за тысячи заголовков, статей и часы эфира "журналистских расследований", которые "оказались полнейшей чушью".

Накануне вечером Национальное подразделение полиции Израиля провело в резиденции Нетаньяху в Иерусалиме "допрос с предостережением по подозрению в предполагаемом получении премьером льгот (подарков)", сообщила ранее пресс-служба правоохранительных органов. По данным газеты "Гаарец", общение со стражами порядка продолжалось три часа. Допрос с предостережением является самым строгим методом дознания израильской полиции, неверные сведения считаются попыткой помешать расследованию и лжесвидетельством, что уголовно наказуемо.

Сам Нетаньяху незадолго до начала допроса призвал своих противников "не спешить праздновать". "Не спешите праздновать, - сказал он, обращаясь к оппонентам. - Ничего не выйдет из этого (расследования), и вам придется продолжать выдыхать горячий воздух".

Нетаньяху впервые возглавил правительство Израиля в 1996 году и сейчас находится во главе кабмина уже четвертый срок, при этом три из них - непрерывно с 2009 года. Он пережил без репутационных потерь вместе со своей супругой Сарой уже несколько расследований, в ходе которых не подтвердились многочисленные обвинения, в частности, в нецелевом расходовании средств. При этом противники Нетаньяху проверяли или пытались проверить практически каждую мелочь, включая закупки цветов и мороженого для резиденции премьера, а также уборку в помещениях, включая стирку белья.