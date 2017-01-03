Помощница Трампа анонсировала дату его первой пресс-конференции

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Первая большая пресс-конференция Дональда Трампа после его избрания президентом США на всеобщих выборах 8 ноября прошлого года намечена на 11 января. Об этом сообщила телекомпании CNN ближайшая помощница избранного главы государства Келлиэнн Конуэй.

"Я знаю, что пока план таков. Таким образом, это (пресс-конференция) будет на следующей неделе", - сказала она.

На просьбу указать более точные сроки она подтвердила намерение провести пресс-конференцию 11 января. "Первоначально, насколько я знаю, она была отложена до 11 января. Если юристы и должностные лица по нормативно-правовому надзору сочтут, что мы готовы, то мы будем придерживаться этой даты. В действительности все зависит только от них", - уточнила Конуэй.

Обычно в США избранный президент проводит первую встречу с журналистами через пару дней после выборов. Как отмечает CNN, такой обычай является данью уважения к СМИ, которые Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал за необъективность и стремлении подыграть его сопернице - экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Для личного общения с американцами и СМИ республиканец пользуется Twitter и выступлениями перед аудиторией в различных штатах.

Трамп ранее обещал провести в середине декабря 2016 года большую пресс-конференцию, чтобы рассказать, как он намерен распоряжаться бизнесом, чтобы избежать конфликта интересов при исполнении обязанностей главы государства. 12 декабря пресс-конференция была перенесена на начало 2017 года.

Ранее группа конгрессменов-демократов направила письмо на имя председателя комитета Палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканца Джейсона Чаффетса с призывом провести расследование в отношении бизнес-империи избранного главы Белого дома и проверить, сможет ли он не допустить конфликта своих коммерческих и государственных интересов. Трамп является президентом и исполнительным директором семейной компании Trump Organization, посты трех вице-президентов в ней занимают его дочь Иванка и сыновья Эрик и Дональд. Трамп ранее заявлял, что перед вступлением в должность главы государства он уйдет из бизнеса и передаст руководство своей компанией детям.