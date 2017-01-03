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Двое бойцов ВСУ погибли и двое ранены в Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием

Международная панорама
3 января, 18:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС
От огнестрельных ранений скончались двое военнослужащих 39 и 45 лет. Еще двое мужчин 19 и 26 лет госпитализированы
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© EPA/VADIM KUDINOV

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли и еще двое получили ранения в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции Донецкой области.

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"От огнестрельных ранений скончались двое военнослужащих ВСУ, 39 и 45 лет. Еще двое мужчин 19 и 26 лет госпитализированы", - проинформировали в пресс-службе. При этом уточняется, что, "по данным военной службы правопорядка, предварительно установлено, что к трагическому событию привело неосторожное обращение с оружием".

Правоохранительные органы проводят досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По итогам 2016 года, как ранее сообщали в ВСУ, небоевые потери украинской армии превысили боевые. В частности, было указано, что в тылу за год погибло 256 украинских военнослужащих против 211, погибших в ходе боевых столкновений в Донбассе.

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